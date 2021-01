1 / 7 La capitale, comme plusieurs villes du pays, est en état d’alerte et craint de nouvelles violences. AFP À la place des spectateurs habituellement présents, ce sont des milliers de drapeaux qui garniront la pelouse en face du Capitole. REUTERS Il est devenu quasiment impossible d’accéder dans une grande partie du centre-ville. AFP

Deux jours avant la cérémonie d’investiture du nouveau président des États-Unis, la capitale du pays est bouclée. La Garde nationale a pris possession du périmètre autour du Capitole, du centre d’affaires, du National Mall, jusqu’à la Maison-Blanche. Au total, pas moins de 25’000 soldats assureront la sécurité après le fiasco de l’attaque du Capitole le 6 janvier. Ces soldats de milice sont par ailleurs tous passés sous enquête, les autorités craignant une attaque «de l’intérieur».

Il y a deux mois, à l’approche de l’élection, «20 minutes» constatait déjà sur place que Washington s’apparentait à une ville quasi morte et calfeutrée derrière des barricades en bois. Mais depuis ce week-end, la situation est encore montée d’un cran.

Secteur quasi inaccessible

«Tout le centre-ville est fermé depuis dimanche, les routes et les ponts pour accéder à Washington sont bloqués», raconte Steve*, un Vaudois de 27 ans établi à Arlington, juste de l’autre côté de la rivière. Des camions et des gardes armés quadrillent la ville. Les stations de métro sont également fermées et les rames ne s’y arrêtent plus.

Une grande partie du centre-ville est bouclée. DR

On nous a demandé, si on voit des supporters d’un camp ou de l’autre, de ne surtout pas les aborder et d’éviter toute confrontation Steve, un Suisse expatrié dans la région de Washington.

Les habitants, eux, restent calmes et font leur possible pour que tout se passe pour le mieux. «Les résidents font l’effort d’éviter d’aller près de la zone militarisée, pour respecter le travail des soldats et ne pas leur donner encore plus de job, vu qu’ils doivent contrôler chaque personne qui s’approche. Les restaurants participent aussi et se mettent ensemble pour leur offrir des repas», poursuit Steve.

Le secteur est totalement bouclé depuis vendredi et le sera jusqu’à jeudi. Quiconque y aurait laissé sa voiture garée, par exemple, ne bénéficiera d’aucune exception et ne pourra récupérer son véhicule que jeudi. Même à l’extérieur de la ville, les habitants reçoivent des consignes. «On nous a demandé, si on voit passer des supporters d’un camp ou de l’autre, de ne pas les aborder et d’éviter toute confrontation», dit l’habitant d’Arlington, qui ne serait pas surpris que le gouverneur de l’État annonce un couvre-feu en fonction de l’évolution de la situation, comme il l’avait fait le jour de l’assaut du Capitole.