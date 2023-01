Le CEO de Ringier écarté de ses fonctions

Fuites Covid : Le CEO de Ringier écarté de certaines de ses fonctions

D’après la «Schweiz am Wochenende» et différents médias alémaniques, Marc Walder, le CEO de Ringier, aurait été démis de certaines de ses fonctions suite à l’affaire des «Corona Leaks».

D’après des sources de la «Schweiz am Wochenende», le rédacteur en chef du «Blick» n’aurait, en effet, plus aucun contact avec Marc Walder – qui était jusqu’à présent son supérieur direct – mais échangerait directement avec l’éditeur. De plus, le conseil d’administration serait désormais compétent pour nommer et révoquer les rédacteurs en chef des différents médias de Ringier AG. Il est encore prévu qu’un groupe de travail mette en place des mesures pour garantir l’indépendance de la rédaction par rapport au chef du groupe.