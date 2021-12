Viège (VS) – «Le cerf semble avoir particulièrement apprécié mes thuyas»

Une habitante de Viège (VS) a pu observer de près deux cerfs, en début de semaine. «J’ai entendu un bruit et en regardant par la fenêtre j’ai vu deux cerfs. L’un d’eux m’a regardée dans les yeux pendant près d’une minute», se réjouit la lectrice. Selon Sascha Wellig, biologiste auprès du service de la chasse, de la pêche et de la faune du canton du Valais , il s’agit de cerfs rouges. «Cette espèce est très répandue en Suisse.»