Berne - Le certificat Covid-19 dès lundi prochain?

«Harcèlement contre la population»

Soutien prudent du PLR

La position des deux représentants du PLR, Ignazio Cassis et Karin Keller-Sutter n’est pas connue, mais leur parti a également communiqué ce mardi, qu’il était favorable avec des réserves: «La situation reste sérieuse et le Conseil fédéral a déjà annoncé que si celle-ci s’aggravait, l’utilisation du certificat Covid serait étendue, note le PLR. Si tel devient le cas, des règles claires doivent s’appliquer s’agissant de l’utilisation du certificat. L’unique but de cet instrument est d’éviter des mesures plus restrictives et liberticides. De plus, l’infrastructure hospitalière doit être protégée d’une surcharge et l’économie ne doit en aucun cas être davantage affaiblie».