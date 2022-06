Covid-19 : Le certificat Covid de l’UE va être prolongé d’un an

Même si de nombreux États membres ont cessé de l’exiger pour entrer sur leur territoire, le certificat Covid va être prolongé au sein de l’Union européenne.

L’accord politique trouvé lundi soir doit encore être formellement endossé par le Parlement européen et le Conseil de l’UE, pour une application d’ici le 30 juin. (Image d’illustration)

Le Parlement européen et les États membres se sont mis d’accord lundi pour prolonger d’un an, jusqu’en juin 2023, le règlement sur le certificat Covid numérique de l’UE destiné aux voyages au sein de l’Union, ont annoncé les institutions européennes.

Le règlement mettant en place ce certificat sanitaire commun, attestant d’une vaccination contre le Covid-19, d’un test négatif ou d’une infection dans les six derniers mois, est entré en vigueur le 1er juillet 2021 et devait expirer le 30 juin 2022. La Commission européenne a proposé en février de le prolonger d’un an.