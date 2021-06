Suisse - Le certificat Covid entrera en vigueur dès lundi

Techniquement, l'Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) a créé un système permettant d’établir et de vérifier des certificats Covid. Les certificats seront réalisés sous forme papier et sous forme électronique. Ils pourront être vérifiés, en toute sécurité, sans transmission ni stockage de données personnelles. Pour s’assurer que les systèmes traitant les certificats Covid présentent un haut niveau de sécurité, ils sont actuellement mis à l’épreuve par des professionnels et des personnes intéressées dans le cadre d’un test public de sécurité.

Lu par une app

Les cantons doivent définir quelles institutions de santé peuvent établir les fameux certificats. Ils désignent des spécialistes (dans les centres de vaccination, les centres de test, les hôpitaux, les cabinets médicaux, les pharmacies, etc.) comme émetteurs des certificats demandés par des personnes vaccinées, guéries ou testées négatives. La Confédération fournit un système permettant d’établir, de vérifier et de révoquer des certificats Covid. Ce système permet le raccordement aux systèmes informatiques existants (par ex., les systèmes utilisés pour la vaccination et les tests), de sorte qu’il est aussi possible d’établir des certificats numériques.