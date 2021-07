Pandémie : Le certificat Covid suisse est valable dans l’Union européenne

Les voyages en Europe seront facilités dès demain grâce à cette reconnaissance.

Le QR code indique si on est vacciné, testé ou guéri.

La Commission européenne annonce ce vendredi reconnaître le certificat Covid suisse. Il sera valable dans tous les pays de l’Union européenne dès demain, vendredi 9 juillet. « Cela permettra aux citoyens de l ’ UE et aux ressortissants suisses de voyager en toute sécurité et plus librement cet été » , a déclaré le commissaire européen à la justice Didier Reynders.