Voyages - Le certificat Covid suisse reconnu au plus tard lundi par l’UE

Les douaniers européens devraient être en mesure de scanner le QR code du passeport vaccinal suisse dès ce vendredi, voire lundi 12 juillet au plus tard. C’est ce que nous apprend le correspondant de la RTS à Bruxelles Alain Franco ce mercredi matin. Rien d’officiel encore mais selon ses sources, un comité spécial a bien approuvé l’homologation dudit certificat, qui permettra aux Suisses vaccinés, immunisés ou dépistés négatifs, de voyager dans tout le continent européen, dont les pays tiers comme la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Reste, pour la forme, le passage par la Commission européenne, qui devrait intervenir d’ici vendredi au plus tôt, lundi au plus tard.