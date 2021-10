Touristes et Suisses de l’étranger – Le certificat Covid va devenir payant

Fini la jungle cantonale

Jusqu’à lundi, les demandes, gratuites, sont adressées directement aux cantons et les conditions varient. Le Canton de Berne, par exemple, refuse les demandes de touristes qui prévoient de séjourner moins de 30 jours sur son territoire. À Zurich, des Américains témoignent du fait que le certificat leur est envoyé très facilement avec la carte reçue lors de leur vaccination. Un Suisse établi et vacciné aux États-Unis, lui, raconte que le Canton de Vaud a par contre exigé des documents supplémentaires, non nécessaires à Zurich. Quant à Fribourg, un lecteur nous parle de délais à rallonge. Jusqu’au 24 octobre, toutefois, les lieux exigeant le certificat en Suisse sont accessibles à ces personnes avec une simple preuve de vaccination.