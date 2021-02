Fribourg : Le certificat de bonnes moeurs appartiendra au passé

Le Canton de Fribourg retire le concept de «certificat de bonnes moeurs» de sa loi sur les communes. Un concept désuet qui n’a plus guère d’utilité et ouvre la voie à l’arbitraire.

Le Conseil d’État fribourgeois a publié mercredi un projet de modification de la loi sur les communes prévoyant la suppression de la notion de certificat de bonnes moeurs dans la législation cantonale. Cette modification fait suite à une question déposée le 21 décembre 2017 par le député Emanuel Waeber (UDC). Il demandait à l’époque au gouvernement de fournir des informations sur la pratique des communes, s’agissant de la délivrance de certificats de bonnes mœurs. Il priait également ce dernier de se déterminer sur la possibilité de supprimer l’exigence de fournir un certificat de la législation fribourgeoise au profit de l’extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites.

La fin des «fichiers clandestins»

Pour répondre à cette question, la Direction de la sécurité et de la justice a consulté les offices des poursuites des sept districts et l’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données, afin de connaître leur avis dans le détail. Les réponses révèlent que la pratique en matière de délivrance du certificat de mœurs diffère d’une commune à l’autre. Dès lors, le Conseil d’Etat propose de remplacer le certificat de mœurs, selon les circonstances, par l’extrait du casier judiciaire, par l’attestation de non-poursuite, par l’attestation d’absence d’acte de défaut de biens ou par l’attestation de domicile.