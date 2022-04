Afghanistan : Le cerveau de l’attaque contre la mosquée chiite est arrêté

Les talibans disent avoir interpellé le commanditaire de l’attentat contre un établissement religieux de la minorité chiite hazara qui a fait plusieurs victimes jeudi.

La menace est minimisée

La communauté chiite, qui est essentiellement d’ethnie hazara et représente entre 10 et 20% de la population afghane (environ 40 millions d’habitants), est persécutée de longue date dans ce pays à majorité sunnite. Mardi, au moins six personnes avaient été tuées et 24 autres blessées dans deux explosions ayant frappé une école pour garçons d’un quartier chiite de Kaboul. Cette attaque n’a pas encore été revendiquée.