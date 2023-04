Braquage de Chavornay: Le cerveau condamné à 16 ans de prison 

En février 2018, un fourgon blindé d’une société de convoyage de fonds était attaqué à Chavornay (VD). Les enquêteurs ont pu déterminer que six hommes y avaient directement pris part. Trois sur place, et trois à distance: les ravisseurs de la fille du conducteur du fourgon. Mais mercredi, la cour d’assises de Lyon (F) n’a pu en condamner qu’un seul. En son absence. Désigné comme le cerveau du gang lyonnais à l’origine du vol de 25 millions de francs, Mehdi A, 40 ans, a écopé par défaut de 16 ans de réclusion criminelle. Après des mois de cavale, il serait détenu en Tunisie, selon des informations floues. Un autre auteur présumé, soupçonné de participation directe, s’est déclaré malade la veille du premier jour d’audience. Son cas a été renvoyé à une date inconnue. Quant aux quatre autres, ils n’ont toujours pas été identifiés.

Le bilan judiciaire s’avère donc bien maigre, concernant une des incursions les plus spectaculaires du banditisme lyonnais en territoire suisse. Le procès s’est ainsi focalisé sur des acteurs périphériques. Et là, point notable et rare: l’ancien collègue du conducteur du fourgon a été déclaré coupable de complicité, condamné à 6 ans d’emprisonnement. Le jury français a considéré que Yusuf K avait fourni des renseignements déterminants. Le convoyeur était en contact avec les deux autres complices suisses, jugés récemment par le Tribunal criminel de Lausanne.