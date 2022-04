Allemagne : Le cerveau présumé d’une fraude fiscale tentaculaire comparaît

L’ancien agent du fisc allemand, âgé de 71 ans, a été arrêté en Suisse l’été dernier. Ce lundi s’ouvre son procès pour un préjudice à l’Etat qui dépasse 5 milliards.

Remboursements multiples

Le montage «cum-ex» consistait à acheter et revendre des actions autour du jour de versement du dividende, si vite que l’administration fiscale n’identifiait plus le véritable propriétaire et remboursait à plusieurs reprises un avoir fiscal rattaché au dividende.