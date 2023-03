«Swiss made»: Le Cervin va disparaître des emballages Toblerone

Le mythique Cervin représenté sur le non moins légendaire emballage de Toblerone, c’est bientôt terminé. Dès juillet, les triangles de chocolat seront également produits en Slovaquie. Résultat, la firme perd le droit d’afficher des symboles nationaux.

Une décision qui engendrera un impact immédiat car Toblerone ne pourra plus se dire «Swiss made», explique l’«Aargauer Zeitung». Selon les règles Swissness, le packaging devra être modifié. Le chocolat ne sera donc plus «de Suisse», mais «établi en Suisse». Et le Cervin va disparaître. Il sera remplacé par une sorte de logo stylisé de montagne, selon le quotidien alémanique.