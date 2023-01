Guerre en Ukraine : Le cessez-le-feu controversé de la Russie doit commencer ce vendredi

«Gagner du temps»

Son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé cette annonce qui n’est, selon lui, qu’une «excuse dans le but d’au moins arrêter l’avancée de nos troupes dans le Donbass et apporter équipements, munitions, et rapprocher des hommes de nos positions.» «Quel sera le résultat? Plus de morts», a-t-il affirmé.