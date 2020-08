Le nouveau calendrier est devenu plus favorable que celui prévu par l’Union européenne (UE). Le texte exclut 15% des voitures les plus nocives pour l’environnement du calcul de cette année et 10% l’an prochain. Dans son règlement, l’UE mise, elle, sur 5% en 2020 et zéro en 2021. Le conseiller aux Etats Damian Müller (PLR/LU), rapporteur de la commission de l’environnement, estime dans le journal que le gouvernement fédéral a changé d’avis sous la pression de l’industrie automobile.