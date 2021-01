France : Le CFCM adopte une «charte de principes» de l’islam

Le texte adopté par le Conseil français du culte musulman affirme la «compatibilité» de la foi musulmane avec «la laïcité», «l’égalité homme-femme» et rejette «l’instrumentalisation de l’Islam à des fins politiques».

«La charte rappelle que les actes hostiles aux musulmans de France et aux symboles de leur foi sont l’œuvre d’une minorité extrémiste qui ne saurait être confondue ni avec l’État ni avec le peuple français», a précisé Mohammed Moussaoui, le président du CFCM. (Photo JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP)

Après plusieurs semaines de crise interne, les dirigeants du CFCM avaient annoncé samedi un accord à l’arraché sur ce texte qui affirme la «compatibilité» de la foi musulmane avec «la laïcité», «l’égalité homme-femme» et rejette «l’instrumentalisation de l’Islam à des fins politiques».

Cette réaffirmation des principes républicains avait été réclamée par le président Emmanuel Macron dans le cadre de son offensive contre le séparatisme et l’islam radical, qui a depuis été formalisée dans un projet de loi dont l’examen commence lundi au Parlement.

Emmanuel Macron avait accentué sa pression sur les représentants musulmans après les attentats djihadistes contre l’enseignant Samuel Paty mi-octobre et dans la basilique de Nice deux semaines plus tard. Le président français recevra lundi les dirigeants du CFCM.

Selon un communiqué du CFCM publié dimanche soir, la charte, dont le contenu n’a pas été rendu public, pose notamment que «le principe d’égalité devant la loi oblige tout citoyen dont le musulman de France à inscrire son vécu dans le cadre des lois de la République, garantes de l’unité et la cohésion de notre pays».

À ce propos, la charte s’élève contre «l’ingérence» des États étrangers dans l’exercice du culte musulman, également dans le collimateur des autorités et du projet de loi contre le séparatisme. Une de ses dispositions prévoit ainsi d’encadrer plus strictement les dons étrangers de plus de 10’000 euros.