Découvrez les contours du nouvel hebdo en vidéo, et ce qu’en pensent les habitants de la région.

Entre Lausanne et le Valais, plus de 210’000 personnes recevront bientôt dans leur boîte aux lettres un nouveau journal destiné à les tenir informés de l’actualité proche de chez eux. «Riviera votre région» et «Chablais votre région» remplaceront le Régional, qui a tiré la prise l’an dernier, sous la forme d’un hebdomadaire payant ponctué par un numéro mensuel gratuit distribué en tout-ménage.

Le journal se lance main dans la main avec «24 heures» (édité par Tx Group, tout comme «20 minutes»), pour qui il effectuera une couverture quotidienne en ligne, sur le modèle développé par le Journal de Morges. Son financement provient donc en partie de ce partenariat, mais aussi de la publicité et des abonnements, qui se vendront 99 fr. par an. Aucune subvention ne proviendra des institutions ou collectivités publiques, mais celles-ci sont invitées à choisir ce média pour leurs annonces et communiqués.

Premier numéro le 24 mars

«Il y a une vraie attente pour cette région, et nous voulons être sa vitrine, parler des préoccupations de sa population au niveau local et communal, ce qui manque actuellement», décrit Karim di Matteo, nouveau rédacteur en chef de «Riviera Chablais votre région» et journaliste de longue date chez «24 heures». Quant au format du nouvel hebdo, principalement papier sur de grandes pages à l’heure où certains se lancent uniquement en ligne, «nous nous inscrivons dans une longue tradition du journal papier dans la région, répond le Chablaisien. Je crois que ça correspond aux attentes. Mais nous développerons aussi notre présence numérique et sur les réseaux sociaux pour toucher tous les types de lectorat.»