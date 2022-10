Thaïlande : Le chagrin de la famille de Stamp, 3 ans et tué dans l’attaque d’une crèche

La famille de l’un des enfants tués dans l’attaque au couteau et au fusil d’une crèche en Thaïlande jeudi, est inconsolable, après l’un des pires massacres commis dans le pays.

«Il pouvait jouer toute la journée»: la famille inconsolable de Stamp pleure le garçonnet de trois ans, l’un des 24 enfants tués jeudi dans l’attaque au couteau et au fusil d’une crèche, qui a laissé sans voix la Thaïlande . Le camion en plastique rouge est resté à sa place, près du mur de la chambre avec d’autres jouets, mais le lit défait, jonché de couvertures, témoigne de la tragédie qui vient de bouleverser la vie de cette maison de Na Klang (nord).

Perpétré par un ex-policier

«Je n’arrête pas de me répéter que je n’aurais pas dû le laisser y aller ce jour-là, mais il n’y a rien que j’aurais pu faire», soupire sa grand-mère, Banyen Srichanil, 57 ans, qui s’occupait de lui quand ses parents travaillaient. «J’ai le cœur brisé. Il me manque», lance-t-elle dans un sanglot. Le garçonnet joyeux et bavard, a hérité de son surnom de la passion de sa mère pour les timbres («stamp» en anglais) de promotion distribués dans les magasins 7-Eleven du pays, qu’elle collectionne.