Le challenge de Paléo pour réduire son empreinte carbone

Bien avant beaucoup d’autres manifestations, Paléo avait déjà intégré des gobelets consignés et une navette ferroviaire à son organisation. Mais le festival nyonnais veut aller plus loin: il vise une réduction de son empreinte carbone de 25% d’ici 2027, explique «La Côte». Un bilan chiffré daté de 2022 indique que plus de la moitié de ses émissions proviennent de la mobilité, dont à 80% les voitures. Mais 45% des festivaliers viennent déjà en train, et les lignes de bus et de train existantes, qui coûtent 600’000 fr au festival chaque année, sont déjà à saturation. Une solution? Les vélos électriques, que possède en moyenne un ménage sur 5 en Suisse. Or un cinquième des festivaliers viennent du district de Nyon, à quelques kilomètres de là. Des bornes de recharge et un «vestiaire» surveillé sont envisagés. Cette année, Paléo collabore aussi avec la plateforme de covoiturage Tribugo.