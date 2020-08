Ces supporters, en vacances dans le golfe de Saint-Tropez, ont déboursé 1750 euros pour personnaliser la banderole grâce aux gains récoltés via divers paris sportifs. «J’avais mis 500 euros sur la victoire de Lyon face à Manchester City et j’ai aussi gagné de l’argent en pariant sur la victoire du Bayern face à Lyon, relate l’un des auteurs dans les colonnes de «Var Matin». Et en plus, j’avais mis 750 euros dimanche soir sur la victoire des Munichois face au PSG, ce qui m’a permis de remporter 1685 euros. Voilà, on voulait chambrer.»