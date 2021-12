Le prix Champignac récompense une phrase qui brasse de l’air

Depuis 1988, le journal satirique lausannois «La Distinction» décerne son Prix Champignac. Il est ainsi nommé en hommage au maire de Champignac, dans les aventures de Spirou, dont les discours sont redondants et absurdes: «Ce rétrécissement, véritable épine dans le pied de notre commerce, lui coupait les bras en étranglant la place du Marché!» clame-t-il par exemple dans «Le voyageur du Mésozoïque».

Chaque année, des phases dites dans les médias par les hommes politiques, journalistes et personnalités sont sélectionnées et les lauréats sont annoncés en décembre. N’ayant pu avoir lieu en 2020 en raison de la pandémie, le prix concerne cette fois des déclarations faites entre novembre 2019 et octobre 2021.