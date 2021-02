Football : Le champion de Chine dans le rouge à l’ère des vaches maigres

En 2019, le Jiangsu FC était tout près de recruter la superstar galloise Gareth Bale. Aujourd’hui, le club est champion de Chine... mais ses problèmes financiers mettent en doute jusqu’à sa survie, symbole des années de vaches maigres qui guettent le football chinois.

Les champions fêtent leur titre. AFP

Propriété du groupe Suning, qui possède également l’Inter Milan, le club basé à Nankin n’est plus que l’ombre de celui qui a remporté la Chinese Super League... il y a seulement trois mois. Le club a vu son effectif fondre comme neige au soleil. L’attaquant brésilien Alex Teixeira, recruté en 2016 pour la somme mirobolante de 50 millions d’euros et clé dans la conquête du titre, est parti à l’intersaison après l’expiration de son contrat.

L’attaquant croate Ivan Santini a également fait ses valises, trois jours après l’entraîneur, le Roumain Cosmin Olaroiu. Et le défenseur international brésilien Miranda, ancien de l’Atlético Madrid et de l’Inter, est également donné partant. «A quoi va ressembler l’équipe du Jiangsu la saison prochaine? A l’heure actuelle, personne n’a de réponse claire», s’inquiète le journal Oriental Sports Daily.

Situation pas isolée

«Personne ne sait ce que l’équipe envisage pour cette saison, et tout ce que les joueurs peuvent faire, c’est attendre, écrit le quotidien, qui évoque de possibles nouveaux départs de joueurs, notamment chinois. Déjà la saison dernière, les problèmes financiers du club ont commencé à affleurer. Les joueurs ont un temps refusé de s’entraîner car ils n’avaient pas été payés, selon des médias. «Nous avions des problèmes face à l’adversaire et nous avions des problèmes à l’intérieur de notre club. Ça m’a un peu déçu, même si on a gagné», s’était confié Cosmin Olaroiu dans le podcast The Asian Game avant que les médias n’annoncent son départ.

Aujourd’hui, les joueurs de l’équipe ne savent pas quand ils vont reprendre l’entraînement. La Super League doit reprendre au printemps, à une date encore non définie à cause de l’incertitude provoquée par la pandémie de Covid-19. Et la situation du Jiangsu n’est pas isolée dans le football chinois. Deux autres clubs de Super League seraient en difficultés financières. L’époque où les équipes chinoises recrutaient des stars pour des montants astronomiques (60 M EUR pour Oscar au Shanghai SIPG, 28 M EUR pour le Brésilien Ramires à Jiangsu...) semble bien loin.

Contrôle plus strict

De fait, l’ère des transferts somptuaires et des salaires mirobolants dans le championnat de Chine semble toucher à sa fin, douchée par la pandémie de Covid-19 et précipitée aussi par un plus strict contrôle financier de la Fédération chinoise de football (CFA), qui vise un modèle financier plus durable et a imposé des plafonnements aux salaires des stars. A l’été 2019, Jiangsu tentait encore de s’offrir, pour 1 M EUR, Gareth Bale, en manque de temps de jeu au Real Madrid. Le transfert du Gallois n’avait capoté qu’à cause du veto opposé par les Espagnols.

Si Suning a fermement démenti en décembre souffrir de problèmes financiers, le site Soccer News affirme que «la survie est la priorité» du groupe, qui pourrait céder le club. La semaine dernière, Zhang Jindong, dirigeant de Suning, a affirmé que le groupe allait «se concentrer sur notre activité dans le commerce. Nous fermerons ou nous nous séparerons sans hésitation de nos activités éloignées du commerce».

S’ils n’évoquaient pas spécifiquement le sport mais plutôt la situation économique en général, ces commentaires ont donné des sueurs froides aux supporters du Jiangsu... et à ceux de l’Inter Milan, actuellement en tête du championnat d’Italie.