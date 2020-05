E-sport

Triomphe et doublé romand dans la finale suisse de «CS:GO»

Les Grand Finals de la Swisscom Hero League ont livré leur verdict ce samedi. Les Romands ont été à l’honneur.

«CS:GO»

Les Romands de Red Instinct n’ont pas tremblé en finale de «Counter-Strike: Global Offensive» face à leurs potes de la team genevoise Casa de Papel. Ils ont réussi à prendre d’entrée de jeu un net avantage, menant 0-6 dans la première manche, notamment grâce à la légende de «CS:GO», Mathieu alias Maniac. Mais Casa de Papel a su réagir et est patiemment revenu à hauteur, jusqu’à égaliser à 14-14. Dans un final haletant, c’est Alx’ qui a donné l’avantage à Red Instinct (14-15) avant que la team ne valide cette première manche (14-16). «A ce moment, c’est notre calme qui a fait la différence», nous explique Alx’. «On savait qu’on pouvait s’imposer, on n’a rien changé à l’exception de quelques petits détails.»

Sur la deuxième map, Red Instinct est de nouveau parti très fort, mais ne s’est pas laissé rejoindre. Menant 8-4 puis 15-9, l’équipe de Maniac, Alx’, xReal, Fearoth et DexxM s’est finalement imposée 16-9 avec la manière. Red Instinct a ainsi réussi l’exploit de conserver son titre acquis lors de la saison 2 de la Swisscom Hero League. «On a tous très bien joué, c’était extraordinaire! Bien joué à tous mes coéquipiers», a réagi Alx’. «Notre communication était calme, posée, tout était clair.» Quelle était la saveur de ce deuxième titre, remporté depuis chez soi, par rapport à la première finale sur la scène de la HeroFest de Berne? «On a gagné comme à la maison!», se marre Alx’. «Sur scène, t’es proche de tes potes, donc c’est vrai que cette fois, il y avait un peu moins de fun et d’adrénaline. Surtout quand on a gagné, j’aurais voulu me lever pour crier!»