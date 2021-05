Cyclisme : Le champion du monde Alaphilippe n’ira pas aux JO

Le coureur français ne disputera pas les Jeux olympiques à Tokyo. Une décision dictée par «d’autres objectifs de fin de saison» plutôt que la situation sanitaire.

«C’est une décision personnelle et mûrement réfléchie. Des objectifs de fin de saison ont été définis et dans ce sens des choix doivent être faits. Je serais très fier de porter le maillot de l’équipe de France pour les prochains championnats du monde», a écrit le coureur de l’équipe belge Deceuninck-Quick Step sur Twitter et Instagram.