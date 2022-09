Echecs: Le champion du monde d’échecs fait un grand coup

Échecs : Le champion du monde d’échecs fait un grand coup

Progression fulgurante et triche

«C’est un cas sans précédent»

Ce nouveau retrait du Norvégien a relancé la polémique. «C’est un cas sans précédent», a commenté le Néerlandais Anish Giri au micro de la chaîne norvégienne TV2. «Je comprends le problème quand on joue contre Hans (…) parce que (Carlsen) est au courant de sa triche répétée en ligne», a-t-il réagi. «Mais (…) quand on est dans cette situation, on y fait face. Il faut espérer que son opposant ne triche pas et continuer à jouer jusqu’à ce que vous soyez sûrs qu’il triche à nouveau.»