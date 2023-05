Football américain: Le champion en titre de NFL jouera un match en Europe cet hiver

Le succès du premier match de NFL en Allemagne, à la mi-novembre 2022, a donné des idées à la prestigieuse ligue nord-américaine. Sur les 544 matches de sa saison régulière 2023-2024, cinq auront lieu sur le continent européen. Les Kansas City Chiefs, champions en titre avec leur superstar Patrick Mahomes, affronteront les Miami Dolphins le 5 novembre dans le Waldstadion de Francfort, où évolue habituellement l'Eintracht Francfort. Une semaine plus tard, le 13 novembre, les New England Patriots seront opposés aux Indianapolis Colts, toujours au Waldstadion, qui peut accueillir jusqu'à 47’500 spectateurs.

Aux côtés de Francfort, Londres accueillera les trois autres rencontres: les Atlanta Falcons affronteront les Jacksonville Jaguars le 1er octobre à Wembley, alors que le Tottenham Hotspur Stadium sera l'hôte des matches entre les Jaguars et les Buffalo Bills le 8 octobre, et entre les Baltimore Ravens et les Tennessee Titans le 15 octobre.