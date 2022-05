Basketball : Le champion en titre et le finaliste éliminés en NBA

Grant Williams et les Celtics l’ont fait! Ils affronteront le Miami Heat en finale de Conférence Est de NBA. AFP

Le champion en titre et le finaliste dehors! Milwaukee n’a pas survécu au match No 7 à Boston, qui affrontera Miami en finale de conférence Est, pas plus que Phoenix, totalement liquéfié face à Dallas et Luka Doncic, qui défieront Golden State à l’Ouest.

L’histoire ne plaidait pas en faveur des Bucks: les trois fois où ils avaient affronté les Celtics dans un septième match, ils s’étaient inclinés: en finale du championnat 1974 (à l’époque, la franchise du Wisconsin faisait partie de l’Ouest), en demi-finale de conférence Est 1987 et au premier tour 2018.

La quatrième confrontation n’a pas dérogé à la règle. Et pour la première fois dans cette série si serrée, il n’y a pas eu photo (109-81). Poussés par un TD Garden en fusion, Boston, qui en avait plus sous la semelle, est parvenu à faire la différence aux tirs à longue distance.

Antetokounmpo contenu

Intenables, les «C’s» ont fait mouche 22 fois (en 55 tentatives), les Bucks ne trouvant la cible qu’à 4 reprises (sur 33). Jamais une équipe n’avait encore réussi autant de paniers primés dans un match No 7.

Grant Williams, guère habitué à scorer autant, fut un second couteau affûté comme jamais (27 pts, 7/18 derrière l’arc), réussissant là le meilleur match de sa carrière. Dans son sillage, Jayson Tatum (23 pts, 8 passes) et Jaylen Brown (19 pts, 8 rbds) ont répondu présent.

Après un premier quart-temps à l’avantage des Bucks (26-20), les Celtics ont accéléré le rythme et n’ont jamais levé le pied. Leur abnégation défensive a aussi eu raison des efforts de Giannis Antetokounmpo, qui n’a shooté qu’à 10/26, finissant tout de même avec 25 points, 20 rebonds et 9 passes. Jrue Holiday (21 pts, 8 passes) et Brook Lopez (15 pts, 10 rbds, 3 contres) l’ont soutenu, mais pas le reste de l’équipe et l’absence de Khris Middleton (genou) de se faire une dernière fois terriblement sentir.

La débâcle des Suns

A l’Ouest, et c’est aussi une surprise, plus grosse encore, compte tenu du fait que Dallas restait sur neuf défaites à Phoenix, les Mavs ont concassé et humilié les Suns (123-90), passés complètement à côté de ce 7e match décisif, tétanisés par l’enjeu.

La meilleure équipe de saison régulière, que beaucoup pensaient être la plus armée collectivement pour le titre, a tout simplement «livré sa pire performance pour son match le plus important», a déploré le coach Monty Williams. Et en face, Luka Doncic a encore été exceptionnel (35 pts, à 12/19, 10 rbds) pour le plus grand rendez-vous de sa jeune carrière, qui en appelle forcément d’autres à 23 ans.

Le prodige slovène comptait 27 points à la pause, autant que les Suns, alors menés de 30 unités, faisant de lui le premier joueur en 25 ans à égaler ou dépasser le total de points d’une équipe adverse sur une période, dans un match de play-off.

Pendant ce temps, éclipses totales pour Devin Booker et Chris Paul, incapables de marquer un panier durant ces 24 premières minutes, hors lancers francs. Ils ont fini avec 11 et 10 points. Également portés par Spencer Dinwiddie (30 pts, à 11/15), sur un nuage en sortie de banc, et Jalen Brunson (24 pts), les Mavs ont shooté à 58,7% de réussite et compté jusqu’à 46 points d’avance. Chiffres accablants qui ont illustré la débâcle des Suns.

Dallas défiera les Warriors de Stephen Curry et Klay Thompson (champions en 2015, 2017, 2018), pour tenter de renouer avec la finale, onze ans après leur seul sacre obtenu contre Miami.

Les résultats NBA. Play-off. Demi-finales de Conférences. Les matches de dimanche: Conférence Est Boston – Milwaukee 109 – 81. Boston remporte la série 4-3. Conférence Ouest Phoenix – Dallas 90 – 123. Dallas remporte la série 4-3. Ordre des finales de Conférences: Conférence Est Miami– Boston Conférence Ouest Golden State – Dallas