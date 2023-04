E-sport : Le champion en titre rate la qualif pour le Major de Paris de «Counter-Strike»

Descente aux enfers

Lors du tournoi fermé de l’European RMR A, qui s’est terminé dimanche à Copenhague, l’équipe de Jame a rapidement piqué du nez. Après une victoire sans gloire contre SAW, Virtus.pro s’est heurtée aux outsiders de B8 et Into The Breach. Les Européens de MOUZ ont ensuite infligé le coup de grâce à Virtus, en remportant le match éliminatoire 2-0. «C’est la vie», a réagi, dépité, le joueur kazakh Qikert.