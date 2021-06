Football : Le champion d’Europe en titre se fait du bien

Pour son dernier match de préparation avant l’Euro, le Portugal est facilement venu à bout d’Israël.

Le Portugal, adversaire des Français, des Allemands et des Hongrois dans le groupe F de l’Euro, s’est rassuré mercredi à Lisbonne face à Israël (4-0) à l’occasion de sa dernière rencontre de préparation avant le Championnat d’Europe des nations.

Après leur match nul contre l’Espagne vendredi dernier (0-0), les champions d’Europe en titre ont engrangé beaucoup de confiance face à la modeste sélection israélienne, 85e au classement FIFA et non qualifiée pour le tournoi continental.

Bruno Fernandes a d’abord conclu une action 100% «made in Manchester» en reprenant un centre en retrait du latéral de City, Joao Cancelo, lui-même lancé par Bernardo Silva (1-0, 42e).

104e but pour Ronaldo

Deux minutes plus tard, le maître à jouer de Manchester United a servi Cristiano Ronaldo dans la profondeur, le capitaine portugais frappant fort du pied gauche pour inscrire son 104e but en 175 sélections (2-0, 44e) et se rapprocher à seulement cinq longueurs du record mondial (109) détenu par l’Iranien Ali Daei.