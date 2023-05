Cyclisme: Le champion olympique de Rio va prendre sa retraite

À 37 ans, le Belge arrivera dans six mois en fin de contrat avec l’équipe française AG2R pour laquelle il n’a toujours pas levé les bras depuis son arrivée en provenance de la formation BMC en 2021. « Une belle aventure se termine et je suis un peu triste. Cette décision a été très difficile à prendre mais quand je regarde dans le rétroviseur, je suis extrêmement fier de mes réussites. J’ai donné tous les jours le meilleur de moi-même, simplement pour ne rien regretter», a-t-il expliqué, cité dans le communiqué de son équipe.

Mais le Tour des Flandres, le graal pour un Flandrien, s’est toujours refusé à lui alors qu’il est passé tout près à trois reprises. «En 2014, j’ai perdu au sprint contre Cancellara, rappelait-il récemment. En 2016, j’ai chuté et je me suis cassé la clavicule alors que ce jour-là, j’avais vraiment des sensations pour gagner. Et en 2017, avec la chute dans le Vieux Kwaremont, quand Philippe Gilbert était encore devant, j’avais l’impression que c’était encore possible de gagner.»