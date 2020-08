Snowboard Le champion olympique Podladtchikov tire sa révérence

Sacré aux Jeux de 2014, le Zurichois a annoncé sa retraite à 31 ans. Il a été freiné par les blessures depuis 2017,

«Un exemple à suivre»

Le Zurichois clôt ainsi une riche carrière entamée en 2004 sous le drapeau de la Russie, son pays d’origine. Celui qui a été surnommé « I-Pod » a obtenu son premier succès en Coupe du monde en 2007 à Saas Fee après avoir choisi de représenter la Suisse. «Nous perdons une grande personnalité, a regretté Sacha Giger, directeur du snowboard à Swiss-Ski. Mais nous comprenons et respectons bien entendu son choix. Nous sommes très fiers de Iouri et le remercions pour sa passion, son ambition et les moments inoubliables qu’il nous a offerts durant toutes ces années. Il était et restera un exemple à suivre pour tous les autres athlètes. Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.»