Toronto, cœur de champion

Incroyable «twist» scénaristique que cette fin de match No 3 brûlante entre Raptors et Celtics, où l’ailier anglais, oublié de l’autre côté du terrain sur une remise en jeu de Kyle Lowry, a juste eu le temps de capter le ballon avant de l’envoyer dans le mille à 5/10e de seconde de la fin, pour l’emporter (104-103). Tous ses coéquipiers des Raptors lui sont tombés dessus, fous de joie. Il faut dire qu’en un clin d’oeil, ils sont passés d’une situation quasi-inextricable, avec une troisième défaite qui leur était promise – et une probable élimination au bout -, à un retour en force dans une série où ils ont longtemps été inférieurs aux C’s.

Mais le champion en titre, mené de dix unités à la pause, a montré beaucoup de cœur à défaut de maîtriser les débats, à l’image de son meneur Kyle Lowry (31 points, 8 passes, 6 rebonds) et de l’arrière Fred VanVleet (25 points), qui doivent cependant encore régler la mire à trois points (2/8 et 5/13). «C’est un moment très fort émotionnellement, mais c’est fini. Il faut à présent se concentrer sur le prochain match. Tous les soirs, on joue avec nos tripes, on met tout sur le parquet. On s’est encore bien battu et on n’a rien lâché. Il va falloir qu’on joue encore plus dur, car cette équipe est très forte», a commenté Lowry.