Football: championnat à 12 clubs et craintes de débordements

«J’ai un peu peur», confie ce mardi à la SRF le contrôleur CFF Anthony Rizzo à propos de la nouvelle formule de la Super League de football en Suisse. Dès le 22 juillet, douze clubs, dont trois vaudois et trois zurichois, s’affronteront pour le titre, contre dix jusqu’à présent. Davantage de matches et de supporters font craindre des débordements plus fréquents en marge de la compétition.

Anthony Rizzo a vécu en mai dernier un épisode marquant. Au retour d’une rencontre à l’extérieur contre le FC Lucerne, entre 150 et 250 fans servettiens montés à bord d’un train voyageurs ordinaire avaient semé la pagaille à Lausanne, puis stoppé et saccagé le convoi à Morges. Un employé CFF qui avait tenté de calmer le jeu avait reçu un coup au visage de la part d’un supporter.

Les trains, premiers touchés

«Sur les huit ans que j’ai faits aux CFF, c’est une des rares fois où j’ai vraiment eu peur de rentrer sain et sauf à la maison», témoigne Anthony Rizzo. Il pense que les transports publics seront en première ligne de ce championnat à douze équipes. «Il y aura encore plus de supporters en route et les premiers à être touchés, ce sera nous, dans les trains.»

D’autres responsables, comme Adrian Gaugler, de la Conférence des commandants de police cantonale, se disent aussi préoccupés. Selon lui, la charge de travail des polices est déjà élevée actuellement et la nouvelle formule du championnat va encore accentuer la pression. Ce d’autant plus que quatre clubs romands seront en lice et rallongeront les temps de trajet entre les régions de Suisse. C’est précisément à ce moment-là qu’il est le plus difficile de contenir les supporters, estime pour sa part Philippe Guggisberg, de la Swiss Football League.

Dans le canton de Vaud, le Grand Conseil a voté très largement une résolution qui demande au Conseil d’État de prendre des mesures pour endiguer la violence en marge des matches. Depuis le passage de la ligue nationale A à l’appellation Super League en 2003-2004, c’est la première fois que l’élite du Championnat de Suisse de football compte douze équipes.

Un nouveau groupe de travail La SRF précise qu’un nouveau groupe de travail nommé Progresso a vu le jour pour coordonner les efforts. Des représentants de la ligue et des autorités cantonales veulent développer des solutions pour le transport des supporters, en collaboration avec les CFF. Des mesures devraient être présentées d’ici à la fin de l’année. Pour éviter que la sécurité ne soit débordée les jours de matches, le Canton de Vaud a demandé à la ligue d’éviter de programmer le même jour les matches à domicile des deux clubs de Lausanne et d’Yverdon.

