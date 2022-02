Football : Le championnat belge frappé par des accusations de matches truqués

Déjà secoué par une série d’affaires frauduleuses, le championnat belge fait l’objet d’accusations de trucages de matches remontant à la saison 2013-2014.

Le titre de champion remporté en 2014 par l’Anderlecht de Youri Tielemans (à gauche), Frank Acheampong (au centre) et Nathan Kabasele (à droite) fait l’objet de graves accusations de tricherie.

Des accusations de trucages de matches remontant à la saison 2013-2014 sont venues ternir mardi un peu plus l'image du championnat de Belgique, déjà secoué depuis plusieurs semaines par une opération «mains propres» visant des responsables de clubs, des agents de joueurs et des arbitres, selon la RTBF. D'après le site internet de la télévision publique, Roland Duchâtelet, ancien président du Standard de Liège, ainsi que deux joueurs du club liégeois à l'époque, ont déposé plainte contre Anderlecht et le RC Genk.