Football Le Championnat d’Écosse menacé par un séjour avec une Miss

La Scottish Premiership a failli être suspendue, notamment après l’escapade d’un joueur du Celtic en Espagne pour passer du bon temps avec une Miss belge.

Depuis début août, le gouvernement écossais et la Fédération écossaise de football font tout pour lutter contre le comportement jugé irresponsable de plusieurs joueurs ayant enfreint les règles pour endiguer la propagation du coronavirus. Allant même jusqu’à menacer de suspendre purement et simplement le championnat.

Photos effacées

Et le tabloïd «The Scottish Sun» l’affirme: si l’arrière-gauche de 25 ans a enfreint les règles de la Scottish Premiership, c’est pour passer du bon temps avec Anicca Van Hollebeke, Miss Liège et deuxième dauphine de Miss Belgique 2020. La jeune femme aurait posté des photos (effacées depuis) prouvant qu’elle était exactement au même endroit que le footballeur, le 4 août, et plusieurs clichés suggèrent qu’elle entretiendrait une liaison avec le cousin des frères Lukaku.