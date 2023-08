Mondiaux de cyclisme: Le Championnat du monde sur route interrompu par des manifestants

Dans la montée d'une des rares bosses du tracé, qui emmène les coureurs d'Edimbourg au circuit de Glasgow, des protestataires se sont collés au bitume, là où la route se rétrécissait. La réalisation TV a logiquement choisi de ne pas montrer les manifestants. Il a fallu près d’une heure pour réussir à déloger les indésirables. La course a enfin pu reprendre à 13 heures 15, heure suisse, alors qu’il restait plus de 190 km jusqu’à l’arrivée.

Des échappés avaient alors plus de six minutes sur le peloton et les écarts ont été neutralisés. Les coureurs, qui ont dû mettre pied à terre, essayaient alors de garder le rythme et de faire des étirements comme ils le pouvaient... Heureusement pour eux, il faisait beau, dans les collines du nord de Glasgow. Mais la température dépassait alors difficilement les 10 degrés.