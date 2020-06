il y a 41min

E-sport

Le championnat européen est plus ouvert que jamais

Fnatic et G2, les deux formations qui dominent le LEC, se font bousculer en ce début de saison estivale. De très bon augure pour le suspense.

Rekkles (Fnatic) et Perkz (G2), ici lors de la finale du Summer Split 2019, ont de plus en plus fort à faire pour continuer à dominer le LEC. Riot Games

Fnatic et G2 dominent de la tête et des épaules le LEC, le championnat européen de «League of Legends». Depuis la première saison en 2013, ces équipes ont gagné à elles deux 14 des 15 titres décernés (sept chacune). À part elles, seule l’éphémère équipe Alliance, autour de Froggen, a réussi à décrocher le titre suprême en été 2014.

Cette domination était appelée à durer lors de cette nouvelle saison, le Summer Split 2020, après le sacre de G2 au printemps. Avec un roaster inchangé, l’équipe de Caps, Wunder, Jankos, Perkz et Mickyx semblait la mieux armée pour se succéder à elle-même, avec les éternels Fnatic en embuscade. Or, après cinq journées de championnat, autant Fnatic que G2 affichent un bilan très moyen de trois victoires pour deux défaites, ce qui les place au troisième rang à égalité avec Origen et les très surprenants SK Gaming. Le classement est dominé par Rogue et Mad Lions, tous deux premiers à égalité avec un bilan de 4-1.

Mais G2 s'est rassuré grâce à un Caps étincelant contre Rogue, infligeant la seule défaite du coleader. Quant à Fnatic, des enseignements faciles pourront être tirés de la phase de draft: les deux défaites enregistrées l'ont été alors que l'ADC star Rekkles était sur le champion Soraka au lieu de choix beaucoup plus offensifs.

Ce week-end, Fnatic aura très fort à faire: l'équipe affrontera Rogue lors du dernier match agendé vendredi 26 juin à 22h, puis elle disputera LE match de prestige contre G2, samedi 27 juin à 21h. Mais dans un LEC plus acharné que jamais, d'autres affiches ne seront pas à louper, comme le SK – G2 de vendredi à 20h, (malgré la communication de G2 dans le tweet ci-dessous), puis le Mad Lions – Origen (21h). Samedi, l'autre affiche majeure opposera les deux coleaders actuels, Mad Lions et Rogue (20h).

LCS

En Amérique du Nord, les Cloud9 (C9) semblent bien partis pour rééditer leur exploit du printemps, où ils avaient rendu la meilleure fiche de l'histoire des LCS, avec 17 victoires pour une seule défaite. Pour preuve, un succès plus que convaincant contre les Evil Geniuses (EG) qui les a propulsés à la première place actuelle (4-0). Les C9 devancent quatre formations, toutes à 3-1 : EG, TL, FlyQuest et les surprenants CLG, qui semblent en pleine renaissance après des années de vaches maigres.

Samedi 27 juin, à 4h du matin (heure suisse), les C9 seront opposé à TL, pour un nouveau test grandeur nature. A 23h, ce sont TSM et EG qui s'affronteront pour la deuxième plus belle affiche du week-end.

Avec quatre défaites pour aucune victoire, Dignitas et Immortals semblent très mal partis. Ces derniers ont même décidé de se séparer du coach français Zaboutine, bien connu des fans de la chaîne Twitch O'Gaming, pour tenter de se relancer.