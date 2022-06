Ukraine : le chancelier allemand sous pression sur les ventes d’armes 

Guerre en Ukraine : Le chancelier allemand Olaf Scholz sous pression sur les ventes d’armes

Le gouvernement allemand a promis une multitude de livraisons d’armes à l'Ukraine, qui peinent à se concrétiser. Une valse-hésitation qui lui vaut des critiques à Kiev comme dans son pays.

Selon plusieurs médias, Olaf Scholz se rendra jeudi en Ukraine avec le chef de l’État français, Emmanuel Macron, et le chef du gouvernement italien, Mario Draghi. Ce déplacement arrive à un moment délicat pour le chef de gouvernement, accusé par ses détracteurs de trop de complaisance envers Moscou, à l’image d’Emmanuel Macron.

«Tous les dirigeants de nos pays partenaires, et bien entendu le chancelier aussi, savent parfaitement ce dont l’Ukraine a besoin, le problème est juste que les livraisons (d’armes) de la part de l’Allemagne ne sont pas au niveau où elles pourraient être», a tancé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans l’hebdomadaire allemand «Die Zeit». Et dans un autre entretien à la chaîne allemande ZDF, il a exhorté à «ne pas essayer de trouver un équilibre entre l’Ukraine et la relation avec la Russie.»