Eaux troubles : Le chancelier autrichien doit faire face à une enquête contre lui

S’il est mis en examen, ce qu’il a dit craindre, Sebastian Kurz deviendrait le premier chancelier en exercice inculpé dans l’Histoire de l’Autriche.

Lassitude de son électorat liée au Covid-19, revers européen sur les vaccins et désormais, la justice qui l’a dans le viseur: celui qui semblait invincible il y a encore un an, salué à l’époque pour sa gestion «modèle» de la pandémie, semble avoir perdu sa «baraka».

Emojis de «baiser»

Des anciens SMS échangés entre lui et cet homme, nommé Thomas Schmid, ont récemment fait surface, livrant un autre éclairage. «Tu as tout ce que tu veux», écrivait par exemple Sebastian Kurz à son interlocuteur, à grand renfort d’émojis de «baiser», tandis que ce dernier lui répondait qu’il «aimait son chancelier».

Malgré ces «turbulences», les «plus sérieuses depuis sa prise de pouvoir» selon le politologue Thomas Hofer, le chef du gouvernement a rejeté toute faute et refusé de démissionner. «Je n’ai rien dit qui ne soit pas vrai», a-t-il assuré à des journalistes autrichiens.

Le quotidien conservateur Die Presse estimait toutefois vendredi que cet «habitué des succès» traversait la phase «la plus délicate» de sa vie politique. Le chancelier autrichien doit d’être rattrapé par la justice à la coalition qu’il avait scellée en décembre 2017 avec le sulfureux parti FPÖ, lui valant de devenir le plus jeune dirigeant élu de la planète.

Après un an et demi de pouvoir, une vidéo montrait le responsable de cette formation d’extrême droite, le vice-chancelier Heinz-Christian Strache, en train de proposer des marchés publics à une femme se faisant passer pour la nièce d’un oligarque russe. La séquence, tournée en caméra cachée pour le piéger, avait fait l’effet d’une bombe, dynamitant le gouvernement et provoquant des élections anticipées.