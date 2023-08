Gouvernement: Le chancelier de la Confédération Walter Thurnherr démissionne

Après des études de physique théorique à l’EPFZ, Walter Thurnherr était entré dans la diplomatie en 1989 et a travaillé à Berne, à Moscou et à New York. De 1997 à 1999, il avait été collaborateur personnel du conseiller fédéral Flavio Cotti, alors chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il avait ensuite été nommé chef de la Division politique VI du DFAE en 2000.