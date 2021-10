Etude – Le changement climatique affecte déjà une majorité de la population mondiale

Étude : Le changement climatique affecte déjà une majorité de la population mondiale

Les effets du changement climatique pourraient déjà impacter 85% de la population mondiale, selon l’analyse de dizaines de milliers d’études publiée lundi. Une équipe de chercheurs s’est penchée sur quelque 100’000 études publiées entre 1951 et 2018 et faisant état des effets du réchauffement climatique et les a passées au crible, aidée par des systèmes informatiques. «Nous avons des preuves accablantes que le changement climatique affecte tous les continents, tous les systèmes», a indiqué à l’AFP l’auteur de l’étude, Max Callaghan.