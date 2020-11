Australie : Le changement climatique va aggraver les phénomènes météo

Des scientifiques australiens ont publié un rapport vendredi qui prévoit des catastrophes climatiques à venir.

Le changement climatique a déjà eu de graves conséquences en Australie, récemment frappée par des incendies, une sécheresse et des cyclones d’une rare intensité. L’immense île-continent doit toutefois s’attendre à des catastrophes bien pires, selon les principales agences scientifiques et météorologiques du pays.

L’agence scientifique nationale australienne (CSIRO) et le service météorologique australien ont publié un rapport vendredi laissant présager ce qui attend le pays déjà ravagé en 2019-2020 par des feux de forêt d’une ampleur exceptionnelle après avoir connu l’année la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée.