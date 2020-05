Suisse

Le changement de sexe doit être facilité

Mardi, une commission du Conseil des États a donné son aval pour faciliter le changement de sexe à l’état civil.

Il devrait être plus facile de changer officiellement de sexe. Les transgenres et les personnes présentant une variation du développement sexuel devraient se contenter d’une annonce à l'état civil. La commission des affaires juridiques du Conseil des États a approuvé sans opposition le projet du Conseil fédéral.

Les besoins spécifiques des personnes transgenres ou présentant une variation du développement sexuel doivent être mieux pris en compte. Ces personnes pourront à l’avenir modifier «sans complications bureaucratiques» et rapidement l’indication de leur sexe et de leur prénom. Il n’y aura plus d’examens médicaux ni d’autres conditions préalables.