Le Chant du Gros a dévoilé son programme

La configuration du Chant du Gros 2023, sera identique à celle de 2022. Chant du Gros/Jonathan Vallat

Le Chant du Gros avait battu son record de fréquentation en 2022 en attirant 50’000 personnes sur quatre jours. En 2023, le festival reprend son rythme traditionnel, avec trois soirées de concerts. «On espère séduire 36’000 festivaliers. Je suis content de notre programmation. On arrive en dernier sur tous les festivals de l’été, c’est compliqué, car beaucoup d’artistes sont bloqués par des exclusivités sur d’autres événements. Aussi, les prix des cachets, des stars internationales, mais également, et c’est nouveau, des musiciens de la scène francophone se sont envolés. C’est complètement dingo ce qu’il se passe. Des Indochine ou des Stromae, on n’arrive plus à les prendre», explique Gilles Pierre, directeur et programmateur. Il précise que le budget de la 31e édition est de 3,3 millions de francs, contre 3,5 millions de francs en 2022 qui comptait un jour de plus. L’enveloppe artistique représente un tiers du budget.

Le Jurassien ajoute par ailleurs que le marché a énormément changé. «Aujourd’hui, on a des artistes qui font des millions de streams sur quelques singles, mais qui n’ont encore jamais fait de tournée, de grandes scènes ni sorti d’album. Ils demandent 30’000 ou 40’000 euros pour venir. Avant, on payait des chanteurs parce qu’on savait qu’ils allaient proposer un show époustouflant. Aujourd’hui, on paie les nombres d’écoutes. C’est un risque qu’on accepte de prendre pour rester dans le coup, mais cela ne nous simplifie pas la tâche, car les têtes d’affiche coûtent une fortune, mais les petits nouveaux aussi.»

Côté programmation, après un virage hip-hop amorcé en 2022 avec Vald, Soso Maness ou encore Alonzo, le Chant du Gros poursuit sur sa lancée avec pas moins de six rappeurs en vogue à l’affiche. «Cela nous tient à cœur d’être une manifestation populaire, qui rassemble toutes les tranches d’âges. Les MC proposés l’an dernier ont beaucoup plu aux jeunes. Avec Luidji, Maes, Lujipeka, Hamza, Berywam et Roméo Elvis, on a pensé à eux et élevé le niveau d’un cran», assure Gilles Pierre. Dans un autre registre, le quinquagénaire a hâte d’accueillir le groupe de rock Shaka Ponk, qui avait dû annuler à la dernière minute sa venue en 2018. «Enfin! Ils viennent avec leur mégatournée. Ce sera un gros défi technique pour nos équipes. C’est trois semi-remorques de matériel et soixante personnes sur la route», détaille-t-il. Au rayon chanson, le directeur est très fier de proposer Zazie, Florent Pagny, -M- et Jenifer «qui n’est jamais venue et que beaucoup de gens nous réclamaient». Il se réjouit également d’écouter Soldat Louis. «Ça va être l’émeute à l’heure de l’apéro. Le combo a bien sûr sorti «Du rhum, des femmes et d’la bière nom de Dieu», mais aussi plein d’autres titres entraînants. C’est une formation festive, totalement dans l’esprit du Chant du Gros», affirme-t-il.