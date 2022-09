Le Chant du Gros démarrera fort avec Mika

Le Noirmont (JU) : Le Chant du Gros ne démarrera pas relax avec Mika

C’est peu dire que le festival va démarrer fort avec le golden boy de la pop, Mika. Hypercommunicatif avec le public et doté d’un énorme sens de l’autodérision, le Britannico-Americano-Libanais ne possède pas son pareil pour mettre une ambiance de feu. Sans compter que depuis «Relax, Take It Easy», paru en 2006, le chanteur de 39 ans, aux capacités vocales hors-norme, a sorti un nombre incalculable de tubes. Résultat, en festival, un concert du trentenaire, c’est 90 minutes de karaoké. On rappellera que le coanimateur du dernier Eurovision en date reviendra en 2023, quatre ans après le disque «My Name Is Michael Holbrook», avec deux albums: un en français et un en anglais.