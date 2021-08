Le Chant du P’tit redonne envie aux gens de sortir

C’est un des plus importants festivals de Suisse romande. En 2019, le Chant du Gros avait attiré 40’000 fans de musique. Cette année, en raison de la pandémie, il se tient sur deux week-ends et en version réduite. Rebaptisé avec humour le Chant du P’tit, il possède une capacité de 1000 personnes par jour, atteinte le vendredi 20 août 2021 avec Tryo, et presque atteinte le lendemain avec Kadebostany en tête d’affiche.

«Les gens ne se sont pas rués sur la billetterie comme on l’attendait. Je pense qu’ils ont encore un peu peur de se retrouver sans barrière et sans masque au milieu du monde», confie Gilles Pierre, boss du festival. L’événement était accessible avec le certificat Covid, une contrainte supplémentaire pour le Jurassien. «Le pass sanitaire bloque pas mal de personnes non vaccinées. Beaucoup nous ont dit qu’elles refusaient de se faire tester.»

Côté organisationnel, le Chant du P’tit est né après les annonces du Conseil fédéral du 23 juin 2021. «On a travaillé sous tension. Deux mois, c’est très court pour monter une manifestation, même petite, et assurer sa promo.» Reste qu’en attendant qu’As­ton­villa et Catherine Ringer fassent vibrer les Franches-Montagnes le week-end prochain, Gilles Pierre est fier de son Chant du P’tit. «On a bien fait de le faire. Après un an de Netflix, il est temps de réhabituer les gens à la culture et à sortir de chez eux. À voir les sourires de nos fes­tivaliers, on avance dans la bonne direction», se réjouit-il.

L’affiche du second week-end