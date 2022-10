Pénurie de carburant : «Le chantage, actuellement, ce sont les Français qui le vivent»

Le groupe pétrolier et gazier avait proposé dimanche d’avancer à octobre, les négociations salariales prévues en novembre, à condition que les raffineries et dépôts actuellement bloqués reprennent le travail. Un «chantage», a répondu lundi matin la CGT, à l’origine du mouvement de grève, et qui l’a reconduit jusqu’à mardi.