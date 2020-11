Réseaux sociaux : Le chantage sexuel à la webcam renforcé par le confinement

Chez les ados, qui sont poussés à passer plus de temps sur internet à cause de la crise sanitaire, les cas de cyberharcèlement sont en hausse en France cette année.

Augmentation de 30%

Insultée et menacée tous les jours

Emilie, 13 ans, fait partie de ces victimes harcelées en ligne. «Le harcèlement avait commencé au collège avant mars, mais dès le début du confinement, cette ancienne amie qui me harcelait m’a inclus dans des groupes sur divers réseaux sociaux et c’est ainsi que plusieurs personnes, que parfois je ne connaissais pas, m’insultaient et me menaçaient tous les jours, car elle avait créé de fausses rumeurs à mon sujet», témoigne-t-elle. Grâce à un dépôt de plainte, un suivi psychologique et un changement de collège, Emilie dit «aller mieux» aujourd’hui.

Chantage sexuel le plus fréquent

Former les parents

Pour enrayer ce phénomène, un rapport parlementaire publié à la mi-octobre suggère de former les parents aux bonnes pratiques du numérique. Selon cette étude française, les élèves de 3e année (14-15 ans) sont les plus exposés aux risques de cyberharcèlement en raison d’un taux d’équipement plus élevé à cette tranche d’âge. Ainsi, la moitié d’entre eux (53%) envoient plus de 100 messages par jour, dont un quart plus de 200. Et 32% avouent passer quotidiennement plus de trois heures sur Internet.