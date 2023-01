Damiano, chanteur de Maneskin, se rase la tête

Italie : Le chanteur de Maneskin se rase la tête

Panique chez les admirateurs et les admiratrices de Damiano David, le chanteur du groupe Maneskin, vainqueur de l’Eurovision en 2021 . L’artiste de 23 ans a sacrifié sa belle chevelure. C’est sur le compte Instagram de la formation, qui s’est produite à Montreux en juillet 2022 , que les fans ont découvert une photo montrant l’Italien les cheveux rasés. «La rumeur dit que Damiano s’est complètement rasé la tête», était-il écrit en légende. L’image annonçait également la sortie du titre «Gossip», en collaboration avec le guitariste de Rage Against the Machine Tom Morello, pour le 13 janvier 2023.

Et il ne s’agissait visiblement pas que d’une rumeur, puisqu’une vidéo partagée sur Twitter prouve que Damiano a bel et bien changé de look capillaire, comme il l’avait déjà fait en juillet 2021. Et comme la première fois, les gens ont fait part de leur tristesse. «Je suis coiffeuse, je suis morte à l’intérieur», «L’Italie est en deuil et ce n’est pas pour le pape», «Je fais semblant de n’avoir rien vu» ou encore «Pourquoi Damiano, pourquoi», a-t-on pu lire dans les commentaires.